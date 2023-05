Atletica | Daisy Osakue sfiora il record italiano! Disco fenomenale a Donnas

(Di sabato 27 maggio 2023)hato ilitaliano nel lancio del. La piemontese ha infatti spedito il suo attrezzo a 63.34 metri in quel di(in provincia di Aost), realizzando la seconda miglior misura della carriera: il suo primato nazionale, siglato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e condiviso con Agnese Maffeis, è lontano appena 32 centimetri (63.66). L’azzurra si è ampiamente riscattata dopo la prova opaca di sabato scorso ad Halle (54.37) e si può così proiettare con convinzione verso il Golden Gala in programma venerdì 2 giugno allo Stadio Ridolfi di Firenze, dove tra l’altro incrocerà l’olimpionica Valarie Allman e l’iridata Feng Bin. La lanciatrice delle Fiamme Oro ha firmato il lancio valido al secondo ingresso in pedana, sbilanciandosi al termine della rotazione ma ...

Nelle altre gare del meeting tedesco undicesimo posto perOsakue nel disco; terza Paola Padovan nella gara di giavellotto in cui si è piazzata nona Sara Jemai; ottavo nel martello Simone ...Gara di qualità anche per la primatista del discoOsakue (Fiamme Gialle) che incontra la campionessa del mondo Feng Bin (Cina) e le tedesche Kristin Pudenz, Shanice Craft, Claudine Vita. Tra ...Sotto l'aspetto logistico, come già gli scorsi anni, il presidente dell'Mondovì Fabio ...con al via tutti i migliori atleti piemontesi (tra questi è probabile la partecipazione diOsakue,...

