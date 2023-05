Aspettando l’offensiva ucraina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 27 maggio 2023) È da ottobre che si parla di controffensivaa primavera. Ma la primavera è quasi finita e non s’è visto niente.Paco Rubertivia email Gentile lettore, non s’è visto e forse non si vedrà niente. Le scene dei guerrieri ucraini che, roteando sciabole tra le fiamme, avrebbero fatto a pezzi le orde russe, erano balle hollywoodiane per indurre i Paesi occidentali a fornire altre armi e soldi a Kiev. E infatti Kiev ora comincia a balbettare. Alcuni, tra cui Mykhaylo Podoloyak, consigliere del presidente Zelensky, dicono che la controffensiva è già cominciata ma i dettagli sono segreti. Altri, incluso Zelensky, dicono che i piani d’attacco non sono ancora pronti. A orecchio, non sanno che pesci pigliare. Penso che presto o tardi saranno costretti, per soddisfare le attese degli alleati, a tentare un’azione massiccia, ma l’esito è già scritto: a parte forse qualche ...