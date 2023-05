Ascolti TV | Venerdì 26 maggio 2023 Ranieri debutta al 21 1% e doppia Canale5 Ricomincio da me 10 8% | bene Quarto Grado 8 4%

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 27 maggio 2023)e Morandi - Tutti i Sogni Ancora in Volo Nella serata di ieri,26, su Rai1 il debutto di Tutti i Sogni Ancora in Volo ha conquistato 3.185.000 spettatori pari al 21.1% di share. Suda me ha incollato davanti al video 1.723.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 The Good Doctor 6 è la scelta di 854.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 The Transporter Legacy ha raccolto 1.086.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 Il traditore è seguito da 812.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.162.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 849.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Celebrity Chef segna 322.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ...