Ascolti tv | Massimo Ranieri conquista la prima serata

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il debutto di 'Tutti i sogni ancora in volo' consu Rai1 hato glidelladi ieri con 3.185.000 telespettatori e il 21,1% di share. Su Canale5 'Ricomincio da me' ha ottenuto 1.723.000 telespettatori e il 10,8%, mentre il terzo posto è andato a 'Quarto Grado' che su Retequattro ha registrato 1.162.000 telespettatori e l'8,4% di share. Appena fuori dal podio Italia1 che con 'The Transporter Legacy' ha totalizzato 1.086.000 telespettatori e il 6,1% di share, mentre su Rai2 'The Good Doctor' ne ha raccolti 854.000 pari al 4,8% e La7 con 'Propaganda Live' 849.000 con il 6,5%. Su Rai3 'Il traditore' è stato visto da 812.000 telespettatori pari al 5,1% mentre 'I Migliori Fratelli di Crozza' su Nove ha ...

