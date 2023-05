Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 26 maggio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 27 maggio 2023)tv: idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Tutti i sogni ancora in volo ha totalizzato 3185 spettatori (21,09 % di share); su Canale5 il film Ricomincio da me ha avuto 1723 spettatori (share 10,79%). Il film The Transporter Legacy su Italia1 ha ottenuto 1086 spettatori (6,14%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha intrattenuto 870 spettatori (4,63%) nel primo episodio e 841 (5,04%) nel secondo; il film Il Traditore su Rai3 ha conquistato 812 spettatori (5,08%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1162 spettatori (8,44%) e su La7 il programma di satira ...