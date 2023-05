Argentina | Simeone convocato | la felicità dell’attaccante del Napoli – FOTO

(Di sabato 27 maggio 2023) Giovannidall’per le amichevoli di giugno dell’, arriva la lista ufficiale di Lionel Scaloni. Arriva di nuovo una convocazione per Giovanniche anche grazie alle prestazioni colsi è guadagnato la fiducia di Scaloni. In azzurro l’ex attaccante del Verona è chiuso da Osimhen, ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha saputo dare tantissimo alla squadra partenopea, segnando anche gol pesantissimi per la vittoria dello scudetto. Prestazioni che non non sono passate inosservate, anche perchéquando scende in campo dà sempre il massimo. Qualche minutopotrebbe averlo anche durante Bologna-, anche se il titolare sarà ancora Osimhen che si gioca il titolo di ...

...mondo Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per la tournée che l'ha in programma in Asia per il mese di giugno. Tra i convocati anche l'attaccante del Napoli Giovanni. ......la tournée, in programma in Asia per il mese di giugno. Diversi giocatori proveniente dalla Serie A: Paredes e Di Maria della Juventus, Nico Gonzalez della Fiorentina e Giovanni...È questa la notizia che arriva dall'pochi minuti dopo che il ct dell'Albiceleste, Lionel ... Tra i quattro 'italiani' presenti in lista (Di Maria, Paredes, Nico Gonzalez e Giovanni), ...

Simeone torna in nazionale: tournée in Asia con l'Argentina CalcioNapoli24

Direttamente dall'Argentina una notizia che riguarda un giocatore dell'Inter: Lautaro Martinez escluso dai convocati dell'Argentina ...Giovedì scorso Giovanni Simeone è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco insieme ad Aurelio De Laurentiis.