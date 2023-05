Arabia Saudita | l'Al-Ittihad vince il campionato | delusione di CR7 e dell'Al-Nassr

(Di sabato 27 maggio 2023) Niente da fare per Cristiano Ronaldo, l'Al-ha vinto ildopo la vittoria per 0-3 sul campo'Al-Feiha....

Per Luna Rossa ancora allenamenti a Cagliari, poi le teppe delle World Series in Spagna e, il prossimo autunno, prima della edizione 2024 dell'America's Cup che si svolgerà a ...Cinque anni fa, il suo esordio ufficiale con la Nazionale, da commissario tecnico: era il 28 maggio 2018 e a San Gallo (Svizzera) l'Italia superava 2 - 1 in amichevole l'con i gol di ...Khartoum , 27. La situazione rimane critica nel Sudan. Nonostante Stati Uniti e, negoziatori della tregua tra l'esercito regolare guidato dal generale Abdel - Fattah al - Burhan e le forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, parlino di '...

Dalla Spagna - Di Maria ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita: l'argentino vuole restare un... Tutto Juve

Niente da fare per Cristiano Ronaldo, l'Al-Ittihad ha vinto il campionato saudita dopo la vittoria per 0-3 sul campo dell'Al-Feiha. I campioni d'Arabia hanno staccato di 5 punti l'Al-Nassr di CR7 e or ...CR7 a secco di trofei in Arabia Saudita: 1-1 con l'Al Ettifaq e festa per la formazione di Espirito Santo che vince il campionato ...