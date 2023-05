Ape sociale 2023 | chi ne ha diritto e come e quando fare richiesta - GUIDA INPS

(Di sabato 27 maggio 2023) Ape: a chi spetta edomanda - ISTRUZIONI. E' stata proroga al 31 dicembredel termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei beneficiari...

In base alla gestione di appartenenza, pertanto, è vincolato o libero anche l'accesso alle varie formule di flessibilità in uscita ( Opzione Donna , Quota 103 e) e alle agevolazioni ...La tendenza, come si è visto dalla legge di bilancio 2024, è quella di tagliare il più possibile le uscite anticipate lasciando aperte solo le deroghe previste da, Opzione Donna e precoci.... Quota 103 , con 62 anni di età e 41 di contributi, entro il 31 dicembre 2023; Opzione Donna con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età (con sconti fino a due anni se con figli);, con ...

Cos'è l'Ape sociale L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei ...