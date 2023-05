Anziano pescatore trovato morto sulla sua barca al largo

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnmuore in mare, e sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. È quanto ha stabilito il magistrato di turno dopo che G.S., 73 anni, è statoprivo di vitasua imzione aldel porto di Torre del Greco (Napoli). Stando a quanto ricostruito in merito alla vicenda,quale indagano gli uomini della Guardia Costiera, i primi ad essere interventi una volta che è stato lanciato l’allarme, l’uomo sarebbe uscito questa mattina presto per una battuta di pesca e una volta in mare si sarebbe unito ad altre persone presenti nella zona sulle loro barche. Solo più tardi, uno dei partecipanti avrebbe notato l’imzione di G.S. dirigersi alsenza rispondere ai ...

