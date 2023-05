Antonio Ciacci | ovvero Little Tony

(Di sabato 27 maggio 2023)è stato uno dei cantanti più amati e conosciuti della storia della musica italiana. Grazie alla sua voce, le sue canzoni ha conquistato il cuore di milioni di persone che per anni l’hanno seguito con affetto. Alcuni dei suoi brani sono entrati di diritto nella storia della musica italiana e che ancora oggi vengono trasmesse con continuità nelle radio. Chi eraè nato a Tivoli il 9 febbraio 1941, all’anagrafe il suo nome è. Inizia la sua carriera esibendosi sui palchi di alcuni ristoranti dei Castelli Romani. Grazie a Jack Good, impresario inglese, che assiste a un suo spettacolo al teatro Smeraldo di Milano cambia la sua carriera e la sua vita. Good lo convince a partire con i suoi fratelli per ...

Pur essendosi conteso per anni, o decenni, con Bobby Solo il ruolo di "Elvis Presley italiano",, in arte Little Tony , è stato semmai il Tom Jones italiano: stessa immagine sfrontata, stessa mascolinità esibita, stessa aggressività vocale. Nato a Tivoli, in provincia di Roma, il ...L'artista, il cui nome eraera nato Tivoli il 9 febbraio 1941. Nel 1958 viene notato da un impresario inglese, Jack Good, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'...Little Tony all'anagrafeè nato a Tivoli il 9 febbraio 1941 ed è deceduto a Roma, il 27 maggio 2013. Figlio di Candida Latini, Little Tony ha incominciato giovanissimo a interessarsi di musica, poi durante uno ...

Little Tony: moglie, figlia, e causa della morte del cantante Tag43

Pur essendosi conteso per anni, o decenni, con Bobby Solo il ruolo di "Elvis Presley italiano", Antonio Ciacci, in arte Little Tony, è stato semmai il Tom Jones italiano: stessa immagine sfrontata, st ...Moriva dieci anni fa Little Tony. Era il 27 maggio 2013 ed il celebre cantante si spegneva nella clinica romana di Villa Margherita per un tumore. Nato a Tivoli il 9 febbraio 1941, Antonio Ciacci (que ...