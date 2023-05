Anticipazioni Terra Amara | Mujgan chiede aiuto a Zuleyha | ecco perché

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 27 maggio 2023)Hekimoglu pagherà cara la bugia legata alla sua falsa gravidanza nelle prossime puntate di. Yilmaz, infatti, disgustato per come si è comportata pur di tenerlo legato a sé, deciderà di non farle più vedere Kerem Alì. Sarà in quel momento che la dottoressa si rivolgerà ae farà leva sulla sua bontà per cercare di riabbracciare il figlioletto., spoiler:confessa che non è incinta La vicenda prenderà il via quandoscoprirà che Yilmaz è disposto persino ad abbandonare Kerem Alì pur di fuggire con. La dottoressa, a quel punto, andrà su tutte le furie e fingerà di essere in attesa del secondo figlio dal marito. Yilmaz, però, non avendo rapporti intimi con lei da alcuni mesi, ...