Anm | torna in servizio la navetta per raggiungere Marechiaro

fa sapere che per le linee di superficie il servizio sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e ...di Diego Barbera Le storie da non perdere di Wired " Il 30 maggio il Wired digital dayin Puglia: ...Garantiti i collegamenti con Sicilia e Sardegna dove sialle urne e in genere tutti i servizi ... Ecco chi si ferma e quando in Campania:: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (...L'11 maggio presso il Palazzo dell'informazione, sede del Gruppo Adnkronos a Roma Roma, 9 mag.il Mobility Forum di Comunicazione Italiana, l'appuntamento italiano delle smart city e della ......

Napoli, attiva la navetta ANM per Marechiaro Grande Napoli

Venerdì 26 maggio potrebbero verificarsi disservizi sulla rete di trasporto Anm per uno sciopero di 24 ore indetto dalla sigla sindacale Usb. A renderlo noto attraverso i suoi canali è la stessa azien ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...