Angela Cavagna | «Tanti calciatori mi corteggiavano»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 maggio 2023) Oggi,sul Corriere della Sera ricorda di essere stata l’anti Alba Parietti dell’epoca congiocatori che laPer anni ha interpretato la parte dell’infermiera sexy a Striscia la Notizia. Oggi,sul Corriere della Sera ricorda di essere stata l’anti Alba Parietti dell’epoca, che a sua volta furoreggiava parlando di calcio a Tele Montecarlo. E parla anche deiche la: «mi volevano conoscere e mi mandavano messaggi, in particolare uno del Milan, però non ricordo il nome. Non rispondevo».