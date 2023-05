Angela Cavagna | la showgirl di Striscia la notizia e la lite con Sabrina Salerno | «Mi portò in tribunale per il seno»

Leggi su open.online

(Di sabato 27 maggio 2023) Laera infermiera sexy inla. Ha lavorato nel programma di Ricci nel ‘91 e nel ‘92. Di recente ha pubblicato il libro «Sei più bella della mia capra» che raccoglie cento lettere che in quegli anni le hanno inviato i suoi fan. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera racconta come tutto ebbe inizio: «Fino ai 17 anni ero magrissima, piatta e anche bravina, a 13 mi presero all’accademia di danza Grace Kelly di Montecarlo. Poi sono cresciuta. All’inizio ho provato a nascondere il, a schiacciarlo qui e là, era una lotta persa e mi sono arresa», dice a Giovanna Cavalli. Poi il provino per Canale 5. «Mi dissero: “Sei perfetta”. Io scioccata. Un dono piovuto dal cielo. Ma avevo 24 anni ed ero incosciente, non tornai nemmeno a casa, rimasi in ...