(Di sabato 27 maggio 2023) Racconta Alan Bennett nel suo ultimo “Arresti domiciliari-diari” (Adelphi, 64 pp., 5 euro) che un giorno George Steiner chiese a un dissidente sovietico come fosse riuscito a scrivere così tanto in vita sua. E quello rispose: “Arresti domiciliari, Steiner. Arresti domiciliari”. Parte da qui il racconto dello scrittore circa i propri arresti domiciliari durante il lockdown. E da una considerazione oscuramente gioiosa, sub specie pandemica: avere l’endorsement del governo per il proprio mesto tran tran quotidiano di ottantaseienne pencolante tra divano e cucina, sentirsi legittimati a essere sé stessi per la prima volta. Diciamola tutta: si tratta di un’operina gradevole e smilza. Diciamola meglio: un’operina che, se raccontasse solo il lockdown, di ragioni per essere letta non ne offrirebbe molte, il che vale soprattutto per chi la ...

Il testo, fruttodi una buona traduzione, si mostra attraverso una prosa quasi fisica e mette ... E' unche dialoga col lettore, coinvolto perché Liv Ulmann non scrive per sé, scrive di sé, ...LeggiI diari di Giovanni Falcone, la strage di Capaci e una domanda: perché non sono mai ... Ebbene, tranne quelli sopra citati, dei rimanenti punti del "di Falcone" non si ha notizia, ...Unonline che vuole essere il monito verso politica e istituzioni incapaci, al di là delle ... perchè nel Paese fondato sul lavoro, come sancito dalla Costituzione,una sola vita spezzata ...

Anche un diario della pandemia può raccontare un piccolo mondo Il Foglio

È in libreria, per Adelphi, “Arresti domiciliari-diari della pandemia”. Se l’unico diario che si rispetti è quello in cui non accade nulla, a parte la lagna, questo non è un diario che si rispetti per ...