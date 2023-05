“Anatomie d’une Chute” Palma d’oro a Cannes

"Il governo francese sta distruggendo l'eccezione culturale" dice Justine Triet prendendo la Palma'oro perchute . Emozionatissima, la regista " terza donna a vincere la Palma'oro in tre quarti di secolo " pronuncia sul palco un discorso forte che si collega subito alla situazione politica,...La cerimonia di premiazione ha sottolineato l'impegno per la parità di genere e non solo perché Justine Triet ha vinto la Palma'oro conchute . Sul palco ha detto: "Questo è il film ...- - > La gioia della regista Justine Triet, Palma'Oro per il miglior film del 76 Festival di Cannes, 'chute" - Reuters . La Palma del Festival di Cannes è donna, e francese, quest'anno. Secondo la giuria presieduta dal regista svedese Robert Ostlund, il miglio film di questa 23esima ...

Cannes, Palma d'oro a 'Anatomie d'une Chute' di Justine Triet Agenzia ANSA