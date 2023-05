Amministrative | M5S e Pd in tilt per il comizio del centrodestra su Rainews

(Di sabato 27 maggio 2023) Trema il centrosinistra e tremano i grillini. La sfida tra maggioranza e opposizione, prima di tornare nelle urne dei ballottaggi domenica e lunedì (e dei primi turni dellein Sicilia e Sardegna), passa dalle piazze. Piazze che sono quasi tutte siciliane: sia ilche il leader del M5S Giuseppe Conte hanno infatti scelto l'isola per i comizi di chiusura, mentre la segretaria del Pd Elly Schlein ha concluso la campagna ad Ancona, unico capoluogo di Regione al voto, dove al ballottaggio ilpunta, con Daniele Silvetti, a strappare al centrosinistra, che si presenta con Ida Simonella, una piazza tradizionalmente progressista. Proprio per cercare di scongiurare questa eventualità, Schlein è andata personalmente a tirare la volata a Simonella. I leader di maggioranza, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e ...

Più a sud, a Siracusa , Giuseppe Conte ha chiuso la sua campagna elettorale con la prima "iniziativa" condivisa trae Pd nell'ambito di queste: da remoto si è collegata la ......di RaiNews24 della par condicio all'ultimo giorno di campagna elettorale per lein ...: 'Gravissima violazione' - 'Nell'edizione di questa (venerdì, ndr ) sera del telegiornale di ......violazione della par condicio all'ultimo giorno di campagna elettorale per lein ... avverte in una nota la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia (). Lo sfogo ...

IL M5S DOPO IL FLOP DELLE AMMINISTRATIVE RIPARTE CON I ... Agenda Politica

Trema il centrosinistra e tremano i grillini. La sfida tra maggioranza e opposizione, prima di tornare nelle urne dei ballottaggi domenica e ...Violazione da parte di RaiNews24 della par condicio all'ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia che ha trasmesso in diretta il comizio di Salvini, Meloni e Tajani da Cata ...