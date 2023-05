Amici 23 | Maria De Filippi chiama due volti storici del talent show | ecco il loro ruolo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 27 maggio 2023) Saranno tante le novità che attendono gli appassionati delin quanto23 cambierà decisamente pelle:Desi è messa già a lavoro con il suo staff per migliorare la prossima edizione del programma, partendo proprio dalle file dei professori e professoresse. Sembra ormai sicuro che Arisa e Raimondo Todaro non saranno confermati, motivo per cui la conduttrice avrebbe pensato dire duegià noti alla trasmissione e soprattutto molto amati dai telespettatori.23: ilsaluta Raimondo Todaro Si è parlato tanto del rapporto traDee Raimondo Todaro in queste ultime settimane, specie dopo la lite in occasione della semifinale del programma. Per ...