Amici 22 | Wax pubblica il suo primo EP | tra i ringraziamenti spuntano i nomi di Maria De Filippi e Angelina Mango

Più volte, nel corso di22 , è stato ipotizzato un flirt tra Angelina e il cantante, ipotesi però sempre smentite proprio perché la Mango si è sempre detta super fidanzata e ......allievo rompe il silenzio e racconta il motivo dello scontro con la padrona di casa diIn questa nuova edizione di, uno degli allievi che non è passato di certo in osservato è stato. ...Un ospite speciale al Quasar Village di Corciano è atteso domenica 28 maggio dalle 17.30. Direttamente dal talent show televisivodi Maria De Filippi, arriva il finalista più 'esplosivo',, che incontrerà i fan e firmerà le copie del suo omonimo album d'esordio, in uscita il prossimo 26 maggio. Il ventenne milanese, all'...

Amici 22, Wax pubblica il suo primo EP: tra i ringraziamenti ... ComingSoon.it

Wax, uno dei quattro finalisti di Amici22, ha pubblicato il suo primo EP e nei ringraziamenti ha inserito anche Maria De Filippi e Angelina Mango. Vediamo insieme cosa ha detto!Con la vittoria di Mattia Zenzola si è conclusa la ventiduesima edizione di Amici, il talent show di successo ideato e condotto da Maria De Filippi.