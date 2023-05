Altobelli | «Inter | che emozione la Coppa Italia! Lautaro Martinez straordinario»

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023) Alessandroin un’vista rilasciata oggi al Matchday Programme in vista di-Atalanta, ha parlato il percorso della squadra, soffermandosi sul successo inItalia GRANDE– Queste le parole di: «Vedere la vittoria dell’e la squadra che ha alzato il trofeo è stato emozionante. LaItalia per me è sempre stata una competizione importante, ne ho vinte due e sono il capocannoniere nerazzurro di questa competizione. Ho fatto due finali e segnato in entrambe, contro Torino e Napoli, quelli sono forse i gol più importanti, anche se io sono legato a tutti quelli che ho realizzato sia inItalia che nelle altre competizioni. Anche la rimonta contro la Roma nei quarti di finale della ...