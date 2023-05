Alpinisti precipitano sul Gran Sasso | ci sono dei morti

(Di sabato 27 maggio 2023) Duedopo essere precipitati da una parete del, in Abruzzo. Stavano risalendo il canale Sivitilli, sul Corno Piccolo a 2.655 metri di altitudine, versante Prati di Tivo, quando due, che erano in cordata,caduti.finiti prima sulla neve e poi...

