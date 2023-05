Alluvione? Non ne sapevamo nulla | cosa c' è dietro il concerto di Springsteen

Misure in tempi brevi Le tempistiche però, anche per la scelta del commissario all'emergenza su cui ancoraè stato trovato un accordo,sono ancora definite. "So che sarà in materia di cui il ...È proprio vero che tu, Bruce e l'ESBsapevate nulla dell'emergenza in Emilia - Romagna, delle forti alluvioni vicino a Ferrara, delle quindici persone morte', la domanda della fan, a cui il ...A 11 giorni dall'che ha colpito la Romagna, la situazione continua a essere complicata soprattutto a ... Portano farmaci a chisi può osi vuole muovere, consegnano viveri mentre ...

Emilia Romagna, alluvione: no, la causa non è una diga WIRED Italia

Non c'è pace per i cittadini di Conselice. La cittadina del Ravennate, dove case e attività sono finite sott'acqua per l'alluvione, deve fare i conti con i pericoli… Leggi ...Secondo quanto riferito a un fan da uno dei componenti della E-Street Band, nessuno avrebbe avvertito gli artisti ...