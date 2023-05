Alluvione | gli assicurati restano senza risarcimenti Case non coperte sui danni per le catastrofi naturali

(Di sabato 27 maggio 2023) La grande maggioranza delleperse o semi distrutte dal maltempo non sonodalle assicurazioni. E per chi ha perso tutto non arriverannoSegui su affaritaliani.it

Per ogni piadina (+acqua e una confezione di biscotti) è stato richiesto un contributo minimo di 10 peradulti, di 5 per tutti i minori di 14 anni. Circa 90mila euro andranno, quindi, nei ...BOLOGNA - Per gestire il rischio sanitario nelle zone in cui permangono acque stagnanti dopo l', ecco le raccomandazioni utili da seguire per i volontari eoperatori impegnati sul campo. Le ha approvate la Regione dopo l'incontro di oggi pomeriggio convocato dall'assessorato con il ......raccogliere le eventuali donazioni che i cittadini eenti bergamaschi " che abbiano partecipato o meno alla Piadina Solidale " intendono ancora fare a favore dei territori colpiti dall'. ...

L’alluvione, gli allarmi mancati e i ritardi: non è il tempo delle critiche Il Sole 24 ORE

Forum in redazione al Secolo XIX con il presidente Toti e l’assessore Giampedrone sul provvedimento della Regione che autorizza nuove costruzioni in aree ...L'ascensore ancora non funziona: “Ci hanno detto che è vecchio, che lo aggiusteranno, ma ci vorrà tempo, perchè devono arrivare pezzi di ricambio. Per fortuna non ho avuto problemi di salute, il mese ...