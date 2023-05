Alluvione Emilia Romagna | si teme emergenza sanitaria per rifiuti e acqua stagnante

MONZA - I possessori dei tagliandi del Gp del Made in Italy edRomagna, annullato per l'che ha colpito anche l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, possono optare per un voucher che consente l'acquisto di un tagliando per un evento di Aci ...... che userà i fondi ricevuti per sostenere le persone e le comunità colpite dall'. Ducati al fianco dell'Romagna Nel pieno spirito Ducati, l'azienda è al fianco di tutti i propri ...Riferendosi all'Romagna colpita dall', Molinari ha ricordato che "il cambiamento climatico forse si sente di più in montagna, perciò bisogna far quadrare il cerchio affrontando il ...

Emilia Romagna, alluvione: no, la causa non è una diga WIRED Italia

"Sono estremamente contento di essere qui, in questa terra a cui ci legano valori e legami amichevoli tradizionali e gli stessi valori di solidarietà. (ANSA) ...In Emilia Romagna i carabinieri del nucleo radiomobile di Imola hanno salvato un bambino con problemi sanitari che si era allontanato, facendo perdere le tracce. È successo alle ore 16 di mercoledì 24 ...