Alluvione Emilia Romagna | attorno all’Unigrà di Conselice l’acqua diventa sempre più scura e livello non si abbassa Il video dal drone

(Di sabato 27 maggio 2023)più nerache circonda l’azienda Unigra dicolpita dall’che ha sommerso la. Non solo ildelnon è sceso ma queste appaiono più scure rispetto ai primi giorni. In tutto il comune dile acque stagnanti stanno generando preoccupazione per una possibile emergenza sanitaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...il perché dal palco non sia arrivata alcuna parola per le popolazioni colpite dall'. La ... È proprio vero che tu, Bruce e l'ESB non sapevate nulla dell'emergenza in- Romagna, delle ...Giovanni Ruggeri è un tecnico di rango che non ha voluto smentire il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sul delicato tema della tremendainRomagna. Ma che ha voluto fare il suo mestiere. E il suo è il mestiere di chi prende massimi sistemi e grandi enunciazioni e li spezzetta a tranci cartesiani, fino a tirarci fuori ...Invece questaci ha avvicinato, ci ha incentivato a venirci incontro". Nel 2020 il corpo degli altri era una minaccia, poteva ucciderti, oggi il corpo di un altro ti può salvare la vita, ...

Alluvione in Emilia Romagna, niente risarcimento per i (pochi) assicurati: non sono coperte le calamità... Corriere della Sera

Il plauso arriva dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a Rimini alla presentazione della campagna di promozione dell'Emilia-Romagna affinché la grave alluvione che ha colpito la regione non ...Smette di essere rossa dopo 12 giorni consecutivi, ma l’emergenza resta per criticità idraulica e idrogeologica. Ecco che tempo farà nei prossimi giorni ...