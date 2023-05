Alluvione | 900 milioni in ammortizzatori sociali per i lavoratori delle zone colpite Calderone «Servono risposte immediate»

(Di sabato 27 maggio 2023) «Sui 2 miliardi di impegno varati dal decreto del governo, circa 900sono destinati a mettere in protezione il lavoro». Durante l’incontro con l’assessore regionale allo Sviluppo economico dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, la ministra Marinaha annunciato che per i circa 400miladalle alluvioni nei giorni scorsi verranno stanziati dei sussidi per proteggere le attività commerciali. La responsabile del dicastero del Lavoro ePoliticheha dichiarato che in quelle aree lavorano circa 100mila autonomi e, «se guardiamo a tutte le filiere sono potenzialmente interessati altri 300 miladipendenti», ha stimato l’assessore Colla. Per loro verranno messi a disposizione ...

"Nel decreto alluvioni, varato martedì scorso dal Consiglio dei Ministri, abbiamo destinatomilioni di euro per mettere in sicurezza il lavoro, di cui 600 per i lavoratori dipendenti e 300 per ..."Sui 2 miliardi di impegno varati dal decreto del governo, circamilioni sono destinati a mettere in protezione il lavoro". Durante l'incontro con l'assessore regionale allo Sviluppo economico dell'Emilia - Romagna, Vincenzo Colla, la ministra Marina Calderone ..."Nel decreto alluvioni, varato martedì scorso dal Consiglio dei Ministri, abbiamo destinatomilioni di euro per mettere in sicurezza il lavoro, di cui 600 per i lavoratori dipendenti e 300 per ...

Alluvione Emilia-Romagna, Calderone: 900 milioni per 400mila lavoratori TGCOM

A quasi due settimane dall'inizio dell'emergenza maltempo in Emilia Romagna, Fanpage.it è salita a bordo di un elicottero dei Carabinieri di Forlì per sorvolare alcune delle zone maggiormente martori ...Bologna, 27 maggio 2023 - Il decreto da due miliardi del governo per fronteggiare l’emergenza destina 900 milioni di euro per proteggere il lavoro. Questi fondi copriranno circa 400mila persone che vi ...