Alluvione | 10mila persone in strada a bergamo e 100mila euro per Piadina solidale

Oltrepersone - numero calcolato in base agli scontrini staccati nella serata di ieri - hanno partecipato a un evento benefico organizzato in poco meno di tre giorni, una grande risposta da ......Piadina Romagnola IGP e SangioSound - per raccogliere fondi da destinare alle aree dell'Emilia Romagna colpite dall'che nei giorni scorsi ne ha devastato il territorio. Oltre...A dieci giorni dall'resta Conselice, comune diabitanti in provincia di Ravenna, il fronte più drammatico di questa emergenza. La sindaca Paola Pula oggi ha emesso una ordinanza ...

Alluvione, 10mila persone in strada a bergamo e 100mila euro per ... Tiscali Notizie

