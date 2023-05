Allerta per il fungo killer | in Italia un’altra vittima | i sintomi

Leggi su quifinanza

(Di sabato 27 maggio 2023) C’è stata l’ennesimadel “” in. La Candida auris ha ucciso ancora a Milano. Il paziente, un 79enne, avrebbe contratto l’infezione mentre si trovava in Grecia. Era stato trasferito da una decina di giorni all’ospedale Sacco dopo essere stato ricoverato all’estero per mesi, in terapia intensiva, a causa di un ictus. Nel tempo aveva avuto una serie di complicanze, tra cui shock settici e sepsi. Dagli esami di laboratorio effettuati dalla struttura del capoluogo lombardo, è emersa la positività a diversi patogeni, oltre alla micosi. Che cos’è il “” Candida auris Candida auris è una specie diche è stata isolata per la prima volta nel 2009 in Giappone nell’orecchio di una paziente – auris in latino significa proprio orecchio. In ...