Allegri | «Giuntoli? Mai messo veto | non ho mai avuto il potere e neanche lo voglio avere»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 27 maggio 2023) Massimilianoin conferenza stampa prima del match contro il Milan. All’Allianz Stadium, la Juventus ospita i ragazzi di Pioli e spera di poter entrare nelle coppe europee. C’è ancora qualche speranza ma l’obiettivo è difficile da raggiungere. Le parole del tecnico della Juventus riportate da Tmw: «È stessa una settimana difficile, non bella guardando i risultati. Domani dovrà essere una bella serata davanti a uno stadio pieno, noi dobbiamo consolidare la classifica: quella sul campo che dice 69 punti, quelle che ci dà ancora qualche speranza per entrare in Europa. Poi prepareremo la partita di Udine». Domani l’ultima diall’Allianz: «Domani è l’ultima partita di questa stagione in casa. Domani è sempre Juventus-Milan e la partita di Empoli ha complicato il percorso». Sui contrasti per la scelta dicome ...