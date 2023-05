Alla Camera la proiezione del docufilm “Un altro domani – Indagine sulla violenza nelle relazioni affettive”

(Di sabato 27 maggio 2023) ROMA – Mercoledì 31 maggio, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari delladei Deputati viene proiettato il“Un”, di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi. Indirizzo di saluto del Presidente della, Lorenzo Fontana. Intervengono il regista e autore Silvio Soldini, l’autrice Cristiana Mainardi, il questore di Savona, Alessandra Simone, il presidente del Centro italiano per la promozione della mediazione, Paolo Giulini. Modera la deputata Deborah Bergamini. Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

... con il contributo delladi Commercio Chieti Pescara e degli sponsor Bper Banca, Pasquarelli ... Camillo Saraullo ed Erika Liberati - è stata pensata come rispostagrande esigenza, che l'...... promosso dalladi Commercio di Roma. Inoltre, nel corso dell'incontro, sono emersi anche ... con un incremento di circa il 12 per cento rispettocampagna precedente, dovuto a rese ...... Galeazzo Bignami ; al presidente della relativa commissione della, Salvatore Deidda , sardo ... Significa che il presidente di Enac potrebbe trovarsi in una posizione di debolezza rispetto...

Whirlpool, Gli operai alla Camera: "Sta per scadere la Naspi, rischiamo di rimanere senza reddito" - Italia Agenzia ANSA

ROMA - Mercoledì 31 maggio, alle ore 15, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati viene proiettato il docufilm "Un altro domani - ...Lo chiede un progetto di legge di due deputati centristi. La norma era stata introdotta dal governo gialloverde in segno do «trasparenza verso gli elettori» Ma sarebbe in contrasto con il diritto alla ...