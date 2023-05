Alex Sandro | futuro ancora in dubbio | ecco il possibile sostituto

(Di sabato 27 maggio 2023) In questa stagionenon ha dato il contributo sperato; andiamo a vedere chi può essere ildel brasiliano.(Ansafoto)Diverse le cose che non hanno funzionato in questa stagione per la Juventus; i primi dubbi sono arrivati all’inizio con il discorso legato al modulo. I bianconeri sono partiti con il 4-3-3 per poi passare al 3-5-2, un sistema di gioco che sembrava più adatto alle caratteristiche dei giocatori a disposizione di Allegri. Con questo nuovo modulo, la Juventus ha trovato inuna risorsa a livello difensivo; il brasiliano, di base terzino sinistro, si è reinventato centrale difensivo e questo ha portato dei benefici soprattutto dal punto di vista tattico. Nel ruolo di centrale di sinistra, infatti, consente alla ...

Ovviamente riportereiDel Piero in società come presidente o vice presidente con compiti ... Bonucci per lo spogliatoio,Perin, Tek, ma per il resto via Paredes, De Sciglio,( ma ha ...Italia Germania 4 a 3, il Mondiale di Spagna conPertini che riporta a casa i campioni. E ... Mi lasci però citare un grande uomo di sport,Zanardi. Una persona che ha sofferto e che ha ...Ora invece si cercherà di abbassare il monte ingaggi e i recenti prolungamenti (, Pinsoglio, forse pure Cuadrado ) sono volti a tenere uno zoccolo duro per ripartire. La linea giovani, ...

Alex Sandro delude: futuro alla Juve incerto anche con il rinnovo Juvenews.eu

Rinnovo Cuadrado, il colombiano ha accettato i nuovi termini per il prolungamento di una ulteriore stagione: firma fino al 2024.Come il capitano bianconero, l’attaccante serbo si è allenato parzialmente in gruppo. Ballottaggio tra Chiesa e Di Maria ...