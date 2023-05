Alessia Pifferi | la confessione in un video trasmesso a Quarto grado | «Non pensavo mia figlia Diana potesse morire»

(Di sabato 27 maggio 2023) Ladila donna che ha ucciso ladi un anno e mezzo, è stata trasmessa in unnel programma tv. «Ho fatto una cosa che non...

Durante la trasmissione Quarto Grado , è stato mostrato il video della confessione di, la donna che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana a luglio del 2022. È in corso il processo contro la madre, accusata di omicidio aggravato . Cosa aveva detto subito dopo ...confessa: 'Non pensavo che Diana potesse morire' ' Non pensavo potesse morire, pensavo più a un malore dovuto ad altro, ero preoccupata e agitata ma sono rimasta fuori ', ha detto . '...'Te la senti di stare con me e Diana ... O vuoi che porto Diana dalla babysitter ... Dimmi tu'. Questo è quanto scriveva a un misterioso uomo, lo scorso 20 marzo, ...

Alessia Pifferi, il video della confessione a poche ore dalla morte di Diana TGCOM

La confessione di Alessia Pifferi, la donna che ha ucciso la figlia Diana, è stata trasmessa ieri sera, 26 maggio 2023, nel programma tv Quarto Grado. “Ho fatto una cosa – ha detto ai carabinieri poch ...Alessia Pifferi ha 37 anni, è originaria di Crotone, ma residente a Milano in zona Ponte Lambro, periferia est della città. Pifferi è in carcere acusata di ...