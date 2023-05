Alcaraz | Medvedev | Djokovic | Tsitsipas | corsa a 4 per il numero 1 ATP al Roland Garros

(Di sabato 27 maggio 2023)a quattro per il posto di1 ATP. Carlos, Daniil, Novake Stefanospossono chiudere il secondo Slam della stagione in vetta alla classifica. Il murciano,...

Corsa a quattro per il posto di numero 1 ATP. Carlos, Daniil, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas possono chiudere il secondo Slam della stagione in vetta alla classifica. Il murciano, il campione degli Internazionali BNL d'Italia e il ...... dunque, il torneo si presenta aperto come non mai, anche perché il terzo grande, Novak Djokovic, superato in classifica sia da Carlossia da Daniil, ci arriva non al massimo della ...Il numero uno del mondo Carlosè favorito d'obbligo dopo la vittorie a Barcellona e a ... Quindi i vari top ten a partire da(in crescita anche sulla terra battuta) Rublev, Ruud, ...

Roland Garros, Sinner dalla parte di Medvedev, Alcaraz con Djokovic Tuttosport

