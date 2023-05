(Di sabato 27 maggio 2023) Durante il programma diè successo l’impensabile e il conduttore si è inferocito: ecco quanto accaduto. In una puntata de La vita incondotto da, è successo qualcosa di davvero impensabile. Il conduttore ha perso le staffe per l’accaduto perché è stata una cosa inaccettabile.è un giornalista e conduttore televisivo, ed è al timone del programma dal 2019. Momenti di rabbia e tensione a La vita in(Foto Ansa) – grantennistoscana.itNel corso della sua carrieraha lavorato per vari programmi, non sempre nei panni di conduttore però, ha infatti svolto il ruolo di opinionista e anche inviato di Unomattina Estate al TG1 e tanti altri. Da qualche anno èconduzione appunto de La ...

La showgirl, nel programma dal 2020, ha avuto la sua rivalsa dopo l'esperienza della conduzione de La vita in diretta al fianco di, con il quale sono nati attriti e polemiche di cui si ...Manca ormai solo un mese alla fine della fortunata edizione 2022/2023 del programma condotto da, che anche quest'anno si è rivelato imbattibile, dando non poco filo da torcere al competitor Pomeriggio Cinque, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con la conduzione di Barbara d'...La storica ballerina, infatti, aveva condotto, come ultimo programma a Viale Mazzini, La vita in diretta , durante l'edizione 2019 - 2020, affiancata da. Nonostante i buoni ascolti, ...

Alberto Matano furioso in diretta: botte e colpi alla testa, non doveva succedere Grantennis Toscana

Lorella Cuccarini torna in Rai Le indiscrezioni rivelano che è pronta a lasciare a Amici: ecco cosa sta succedendo ...Battibecco in diretta su Rai1 tra la giornalista Luisella Costamagna e l’attrice Francesca Reggiani.