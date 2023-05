Alberobello | monumento ai Caduti | centenario dell’inaugurazione | oggi annullo filatelico Poste italiane

Leggi su noinotizie

(Di sabato 27 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: In occasione deldelaiattiverà il 27 maggio, su richiesta del CircoloCollezionistico dei Trulli, un serviziotemporaneo con bollo speciale. Per l’occasione, dalle ore 9.00 alle 13.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate al servizio temporaneo diappositamente allestito in Piazza del Popolo. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Ufficio Postale Bari 1 – Sportello, Piazza Umberto I, 33/A – 70121 Bari. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli ...