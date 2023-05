Al via i test notturni del nuovo tram di Milano | il Tramlink

(Di sabato 27 maggio 2023) Nei prossimi mesi, alla fine dell'estate, per le strade dicircolerà il 'link', iltecnologico, accessibile e bidirezionale di Atm. Sono iniziati in queste notti i...

notturni, dal deposito tranviario di Precotto, prevedono i collaudi in linea del primo nuovo tram per misurare le prestazioni e le funzionalità dei sistemi di controllo di guida e di sicurezza....di Elon Musk ha annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione dell'Fda per condurre deisull' ...utilizzare computer e altre tecnologie tramite impulsi cerebrali e trasmissione di informazioni..."Quando abbiamo deciso di dare ilai nostri nuovi progetti " racconta il presidente del ... Si conta di far partire i priminel giro di tre o quattro anni. " Non si tratta di elicotteri, ma di ...

Identità digitale europea, al via il primo test in Italia WIRED Italia

Via alle prove tecniche del nuovo Tramlink che circolerà per le strade di Milano entro la fine dell'estate 2023. Un tram dotato di videosorveglianza, di un sistema di infomobilità in tempo, climatizza ...Nei prossimi mesi, alla fine dell'estate, per le strade di Milano circolerà il 'Tramlink', il nuovo tram tecnologico, accessibile e bidirezionale di Atm. (ANSA) ...