Al Teatro Comunale i provini per il film di Giordano | “Mi ha convinto una ragazza di Telese”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl‘Vittorio Emmanuele’ ha ospitato iper alcuni ruoli del nuovodi Renato. “Qui staremo benissimo”. Circa sessanta giovani provenienti dal capoluogo e dalla provincia sono stati valutati dal regista beneventano con la collaborazione del coproduttore Sabatino Barbato. “Sul territorio cerco figure per piccoli ruoli e figurazioni speciali perché il cast è stato già messo a punto e vedrà la partecipazione di attori già di chiara fama nel settore”, ha precisato. “Il mio cast è curato da Luca Di Nardo di CDA Studio di Roma che ha cercato, valutato e trovato attori in tutta Italia – ha proseguito il regista -. Avevo piacere ad occuparmi in prima persona di questa selezione a Benevento perché voglio coinvolgere il ...