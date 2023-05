Al Bano e Romina | dopo anni la verità sulla rottura | “È finita perché ”

Il compleanno di AlNei giorni scorsi Alha compiuto 80 anni e ha fatto parlare di sé per aver duettato con l'ex mogliePower all'Arena di Verona (mentre la sua compagna, Loredana ..."A chi fa danni": la furia diPower, come travolge AlSarebbe stataPower a imporre un veto: il no a Loredana Lecciso per la festa di Alall'Arena di ...

Al Bano: «Romina Power portava la minigonna e io non ne avevo mai vista una. Ylenia Ora so cosa è successo» Corriere della Sera

Durante la sua esibizione sul palco della milenaseniana, Al Bano ha duettato con Vittorio Sgarbi sulle note della sua Felicità.Sarebbe stata Romina Power a imporre un veto: il no a Loredana Lecciso per la festa di Al Bano all'Arena di Verona ...