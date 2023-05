Al Bano contro Damiano dei Måneskin | “Droga è distruzione” La replica

Leggi su dilei

(Di sabato 27 maggio 2023) Una foto diDavid nudo che non è proprio piaciuta ad Al. L’artista di Cellino San Marco, reduce dal successo dello spettacolo 4 volte 20 con il quale ha celebrato i suoi 80 anni, ha voluto commentare la scelta del leader deidi mostrarsi con uno spinello in bocca, che pare voglia utilizzare per rilassarsi dopo il lungo tour che l’ha portato in giro per il mondo con il suo gruppo. Ebbene: Carrisi ha voluto fare il punto sull’uso di sostanze e dire la sua sull’argomento, specificando di esserel’utilizzo di ogni tipo di. Non è mancata ladi. Al, la risposta su Instagram La polemica è montata dopo la foto senza veli condivisa da ...