...in una città che non è la sua Ibiza ne la sua; decide, come scrive in un biglietto che lascia in camera, che non agguanta più questa vita... esce l'1 maggio alle 6 della mattina e si......in una città che non è la sua Ibiza ne la sua; decide, come scrive in un biglietto che lascia in camera, che non agguanta più questa vita... esce l'1 maggio alle 6 della mattina e si...

Agropoli: si toglie la vita con un colpo di pistola ZON

StampaLa tragedia si è consumata ieri tra Agropoli e Ogliastro Cilento. Un uomo di 65 anni è stato trovato morto all’esterno della sua abitazione. La vittima era precipitata al suolo, – come riporta i ...Tragedia ad Agropoli, un uomo è stato trovato morto all'esterno della sua abitazione, al vaglio degli inquirenti vi è l'ipotesi del suicidio ...