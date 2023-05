Adverse | la recensione | vendetta | tremenda vendetta

(Di sabato 27 maggio 2023) Ladi, film a basso budget che rispecchia in pieno le dinamiche classiche dei revenge movie anni '80 e '90, con Mickey Rourke nelle vesti di amaro villain. Stasera su Rai 4. Un film che spiazza questo, capace di sorprendere per via di un'anima piacevolmente grezza, da b-movie vecchia scuola, ma anche di cadere in alcune ingenuità narrative e registiche, che riportano il tutto coi piedi per terra. Un'operazione sgusciante che sguazza nel torbido per mettere in scena l'ennesima storia di"senza se e senza ma", intrapresa dal cocciuto protagonista dopo l'evento chiave che scatena le relative dinamiche a tema. Si guarda anche a modelli alti, con un prologo su quattro ruote che può inizialmente riportare alla memoria il legame tra i due antagonisti di Collateral (2004), ...

La recensione di Adverse, film a basso budget che rispecchia in pieno le dinamiche classiche dei revenge movie anni '80 e '90, con Mickey Rourke nelle vesti di amaro villain. Stasera su Rai 4.