Adozioni gay | nel 2023 la maggioranza degli italiani è d’accordo

(Di sabato 27 maggio 2023) Per la prima volta nella storia – come sottolinea la pagina @AprileIlCervello – l’ente Eurispes ha fatto sapere che lasi è dichiarata favorevole alleper coppie dello stesso sess0. Come possiamo vedere dal grafico qua sotto il trendfavorevoli alleper le coppie dello stesso sess0 è in costante crescita dal 2015. Se nel 2003 solo il 27%erano favorevoli ad aprire lea tutti i tipi di coppie, vent’anni dopo ad aver risposto positivamente al sondaggio sono il 50,4%. Unarisicata, ma quanto basta per aver finalmente nel grafico un numero col colore verde. In questi ultimi 20 anni gli...

Arisa si è detta anche favorevole ai matrimonie alleper le famiglie omogenitoriali ma non alla maternità surrogata: "È antifemminista, è contro le donne". E ha aggiunto: "Ho paura che ...Si è dichiarata "favorevole ai matrimonie alleper le famiglie omogenitoriali ma non alla maternità surrogata, perché è antifemminista, è contro le donne", ha detto. E ha spiegato che ...Quali sono i temi che vorrebbe portare sullo schermo 'Le coppie, ledifficili, le lotte per i diritti e contro le discriminazioni, tanto per fare qualche esempio. Mentre nel Dopoguerra ...

“L’identità di genere, l’adozione per coppie dello stesso sesso, matrimonio egualitario, pratiche sessuali ‘di ogni genere’, finanche l’utero in affitto e la propaganda gender per minori. Sono tutti t ...Nel 2019 Taiwan era stato il primo paese asiatico a riconoscere i matrimoni gay. Ora è arrivato un altro step decisivo nel campo dei diritti Lgbt+.