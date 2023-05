Addio numero WhatsApp | arrivano gli username per chattare

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 27 maggio 2023) Una grande novità in arrivo,aldi telefono su, si useranno gliper. Tutte le ultime informazioni da conoscere. È l’applicazione di messaggistica istantanea più usata su smartphone, che ha definitivamente mandato in pensione i vecchi sms.è diventata talmente popolare e sofisticata da essere utilizzata non solo per semplici comunicazioni ma anche per vere e proprie sessioni di lavoro, oltre che per videochiamate a costo zero, se non quello di connessione. (GranTennisToscana.i)Gli sviluppatori di, che come molti sapranno appartiene al gruppo Meta di Facebook, continuano ad aggiornare la app, migliorando le funzioni già presenti e attive e introducendone di altre. Le ultimissime novità riguardano l’indiscrezione ...