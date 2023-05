Ad Ostia Antica arriva la Festa Street Food dell’Associazione “Nuovo Faro”

(Di sabato 27 maggio 2023)– Unadedicata allo: dal 22 giugno al 25 giugno 2023 l’Associazione “Aps” ha organizzato presso il campo sportivo dila prima edizione di unaall’insegna del divertimento, dove poter gustare buon “cibo da strada”. L’ingrasso allaè libero. Sabato e domenica si festeggerà dalle 12 a mezzanotte. Il divertimento raddoppia con le giostre sia per grandi che piccini. Per info: 3249059956 Ilonline, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

... incastonato tra l'Via Ardeatina e Via Laurentina. Un parco attrezzato con tavoli e sedie, ... [ TUTTE LE INFORMAZIONI ] 'Io e te - in un buio pieno di luce' aDopo Roma, Rimini, Spoleto e ...Non poteva mancare la solidarietà espressa dal segretario del Circolo Socialista diche si è già attivato, tramite una sottoscrizione, e ha così ha scritto al sindaco di Ravenna: " ...Dopo aver annunciato Mad about you , il prossimo tour estivo che farà tappa anche in Italia - il 25 giugno al Teatro Romano die il 27 giugno al Teatro Romano di Verona - Tony Hadley si è unito ai ragazzi del progetto 'Giovani' dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, in nuovo progetto musicale il cui ...

Giornata mondiale della bicicletta al Parco archeologico di Ostia Antica RomaToday

Home Economia urbana Municipio Roma X: una linea di bus da Ostia a Magliana contro i disservizi della Metromare Ancora un anno di disagi per i viaggiatori a causa dei lavori in 8 stazioni su 14 della ...Tiziano Menichelli il dodicenne di Ostia Antica protagonista del film Denti da squalo che uscirà nelle sale cinematografie il prossimo 8 giugno non sta nella pelle. Lui che ...