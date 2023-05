Acqua sulla Terra | l’oro blu sta diventando sempre più prezioso

Leggi su velvetmag

(Di sabato 27 maggio 2023) In questi giorni di lutto per i morti dell’alluvione in Emilia Romagna non è facile argomentare sul fatto che le quantità dipresenti sul pianetasiano in diminuzione. Eppure, almeno in parte, è così. Uno studio pubblicatorivista Science, riferisce l’agenzia di stampa Ansa, evidenzia come sia in calo progressivo da tre decenni la quantità dipresente in oltre la metà dei grandi laghi del mondo. Negli ultimi 28 anni se ne sono perse 22 gigatonnellate ogni anno. All’origine di questo fenomeno ci sono il surriscaldamento planetario globale e il consumo dilegato alle attività umane. Un’immagine del Parco nazionale di Etosha in Namibia, grande come la Svizzera. Foto Twitter @OasisOverlandDue miliardi di persone a rischio Si tratta di un fenomeno che mette a rischio quasi ...