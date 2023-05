Accesso a cure per fragili | inaugurato progetto al Gemelli Isola Tiberina

... ceo di Deloitte Italia - Con la partecipazione al 'progetto San Bartolomeo' il nostro network ribadisce questo impegno, puntando a promuovere un equodi qualità per tutti, a ...... Amministratore delegato di Deloitte Italia, a margine della presentazione nella sede dell'Ospedale Gemelli Isola Tiberina del 'progetto San Bartolomeo' per facilitare l'allea persone ...... presidente della Comunità di Sant'Egidio a margine della presentazione nella sede dell'Ospedale Gemelli Isola Tiberina del 'progetto San Bartolomeo' per facilitare l'allea persone con ...

Accesso a cure per fragili, inaugurato progetto al Gemelli Isola ... Adnkronos

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi sanitari nei confronti delle persone con particolari fragilità, ...Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) – “Abbiamo deciso di aderire al progetto San Bartolomeo perché è una delle iniziative che riteniamo possa dare lustro a tutta la città di Roma. Inoltre, ci consente di ...