Accesso a cure per fragili | inaugurato progetto al Gemelli Isola Tiberina

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Ampliare e facilitare l'ai servizi sanitari nei confronti delle persone con particolarità, favorendo l'inclusione sociale e il diritto alla salute. È questo l'obiettivo del 'San Bartolomeo', lanciato oggi dall'ospedale, in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, Deloitte e Fondazione Deloitte. L'iniziativa è stata presentata questa mattina presso l'Aula Magna dell'ospedalealla presenza di: Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, Giovanni Leonardi, Segretario Generale del Ministero della Salute, Paolo Nusiner, Presidente del, ...

... ceo di Deloitte Italia - Con la partecipazione al 'progetto San Bartolomeo' il nostro network ribadisce questo impegno, puntando a promuovere un equodi qualità per tutti, a ...... Amministratore delegato di Deloitte Italia, a margine della presentazione nella sede dell'Ospedale Gemelli Isola Tiberina del 'progetto San Bartolomeo' per facilitare l'allea persone ...... presidente della Comunità di Sant'Egidio a margine della presentazione nella sede dell'Ospedale Gemelli Isola Tiberina del 'progetto San Bartolomeo' per facilitare l'allea persone con ...

Accesso a cure per fragili, inaugurato progetto al Gemelli Isola ... Adnkronos

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - “La Comunità di Sant’Egidio aderisce al ‘progetto San Bartolomeo’ perché ogni giorno è al fianco delle persone ...Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - “Abbiamo deciso di aderire al progetto San Bartolomeo perché è una delle iniziative che riteniamo possa ...