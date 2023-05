Accardi | “Il Milan ha bisogno di un leader come Ibrahimovic”

e Foggia restano sullo sfondo. Il presidente si muove di nascosto, Sarri lo attende al ... Sergej può andare al, se metterà 40 milioni sul tavolo. La Juve gioca al ribasso con 25 più bonus,......andate via dalo dal Napoli fotografie vostre non ne rimangono. Qui le ritrovate sempre". Alla domanda se sia possibile un rinnovo di Zanetti, Corsi risponde tirando in ballo anche. "...Conabbiamo iniziato a parlare del prossimo anno. Il nostro allenatore è bravo e preparato, ... gioiello classe 2003 finito nel mirino die Napoli.

ESCLUSIVA TMW - Accardi: "Milan, voto 9 al rinnovo di Leao. Può diventare il più forte al mondo" TUTTO mercato WEB

L'agente Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: Scamacca può essere il nome giusto per l’attacco rossonero "Il Milan oggi ...Il Milan deve necessariamente intervenire nel prossimo mercato estivo per rafforzare la rosa, in particolare l’attacco ...