Accadde oggi | 27 maggio 1939 | la prima apparizione di Batman

I russi avevano strappato quelle terre agli svedesi durate la Grande guerra del Nord. E proprio dove sorgeva una fortezza di Stoccolma, il 27 maggio 1703, lo zar Pietro fondò la sua nuova ...1975: Esce "Venus and Mars", quarto album degli Wings di Paul McCartney. Avanti TAGS 27 maggio , Little Tony , U2 La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine ...Scoppia un'epidemia di peste bubbonica, inventato il nastro adesivo, esce Batman, nasce Bruno Vespa. 1234 - I contadini di Steding (Germania settentrionale), in rivolta, vengono ...

Almanacco | Venerdì 26 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

JESOLO (VENEZIA) - Volto sfigurato dopo essere stato azzannato da un cane di grossa taglia. È quanto accaduto ad un 42enne residente in città, G.V., che ora rischia di perdere ...1798 – Una forte scossa di terremoto, alle ore 13:10, colpisce Siena provocando alcune vittime e ingenti danni a molti edifici della città 1805 – Milano: Napoleone viene incoronato re d’Italia nel Duo ...