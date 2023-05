Il gip di Palermo Filippo Serio ha condannato un soccorritore del 118 accusato disessuali nei confronti di una ragazzina che era stata trasportata in ospedale per forti dolori all'addome. Il sanitario, non un medico, aveva deciso di eseguire una visita ginecologica . Una ...1' DI LETTURA PALERMO " Una storia disessuali e degrado si conclude con una condanna ad un anno e quattro mesi di carcere. Nel 2020 ... Sul posto giunge un'. A bordo del mezzo salgono la ......gli studenti e per aver reso pubblico quelli che per me e altri docenti si costituivano come... ma l'amministrativa si sarebbe sentita così male da dover chiamare l'e rimanere in mutua ...

Abusi in ambulanza su una ragazzina, condannato soccorritore del 118 a Palermo Gazzetta del Sud

Il gip di Palermo Filippo Serio ha condannato un soccorritore del 118 accusato di abusi sessuali nei confronti di una ragazzina che era stata trasportata in ...1' DI LETTURA PALERMO – Una storia di abusi sessuali e degrado si conclude con una condanna ad un anno e quattro mesi di carcere. Nel 2020 arriva una telefonata al 118. C’è una ragazzina che ...